Насіров каже у суді, що його відсторонили незаконно

Роман Насіров стверджує, що Кабінет міністрів незаконно відсторонив його від посади голови Державної фіскальної служби.

Про це він заявив під час судового засідання у четвер, коментуючи ризики, які виклали прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо уникнення від кримінальної відповідальності.

"Не зважаючи на прийняття рішення Кабміну про відсторонення мене з голови ДФС, що було незаконним, до речі, на працівників ДФС у мене залишається вплив. Ну, це як реферат на двійку, який був переписаний з якогось посібника", – зазначив він.

"Два місяці я не знаходжуся на роботі, ніякі рішення не приймаю", – додав він.

Насіров у суді Фото Романа Кравця

Також Насіров вкотре повторив, що провадження щодо нього є безпідставним.

"Все, що ми бачимо по підозрі, – більша частина тут теорія. Я бачу, що багато фактів детективи вигадують у підозрі. Я вже розумію, як детективи вводили в оману прокурорів, своїх керівників", – заявив Насіров.

Крім того, тимчасово відсторонений голова ДФС образився на прокурорів за слова щодо імітування ним хвороби: "Далі – імітування хвороби. От за це я дуже ображаюся на прокурорів САП. От я дуже не хочу, щоб ви хворіли!".

Підсумовуючи, Насіров попросив суд відхилити клопотання САП щодо продовження термінів покладених на нього обов'язків.

Як відомо, 2 березня до Насірова в лікарню "Феофанія" приїхали детективи НАБУ" й вручили йому підозру у зловживання владою і службовим становищем.

Слідство вважає, що він у 2015-2016 роках доручив органам ДФС надати трьом компаніям в інтересах нардепа БПП Олександра Онищенка безпідставну розстрочку на виплату податкового боргу, чим завдав державі майже 2 мільярди гривень збитку. Насіров це заперечує.

У ніч на 7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

16 березня Насіров вийшов із-під варти: дружина і тесть внесли за нього заставу.

Пізніше Апеляційний суд Києва частково скасував арешт, накладений на майно Насірова, вилучене під час обшуку вдома. Суд постановив повернути голові ДФС паспорти та інші документи, але не зняв арешт із валюти, золота та кількох елітних годинників.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП