Ляшко заявил, что долг в 15 миллионов выплатит за 5 лет

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Четверг, 27 апреля 2017, 12:21

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявляет, что купил дом за 15 миллионов  в кредит.

Об этом Ляшко сказал в четверг перед входом в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, сообщает Укринформ.

"Я действительно в начале этого года приобрел дом, который я до этого арендовал. Я честно указал стоимость этого дома, и заплатил все налоги за него", - сказал депутат.

Ляшко отметил, что он пока не заплатил за дом, потому что в соответствии с условиями договора, который был заключен, он купил его в рассрочку.

"А борцы с коррупцией заявили, что я как купил его. 15 млн - это стоимость дома, которую я, согласно договору, буду платить следующие 5 лет. Поэтому я утверждаю, что никаких оснований для возбуждения против меня дел нет", - подчеркнул Ляшко.

Как сообщалось, Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в пгт. Козин Киевской области.

Об этом свидетельствует информация, представленная Ляшко в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Речь идет о доме площадью 550 кв.м и двух земельных участка общей площадью 0,6 га.

Темы: Ляшко
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IP: 91.200.114.---анатолян27.04.2017 12:52
гидкий шляшко, як йому народ вірить, ще ж рейтинг якийсь має?
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