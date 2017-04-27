Ляшко заявив, що борг в 15 мільйонів виплатить за 5 років

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявляє, що придбав будинок за 15 мільйонів у кредит.

Про це Ляшко сказав у четвер перед входом до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Укрінформ.

"Я справді на початку цього року придбав будинок, який я до цього орендував. Я чесно вказав вартість цього будинку, і заплатив всі податки за нього", - сказав депутат.

Ляшко зауважив, що він поки не заплатив за будинок, тому що відповідно до умов договору, який був укладений, він купив його у розстрочку.

"А борці з корупцією заявили, що я наче купив його. 15 млн - це вартість будинку, яку я, відповідно до договору, буду сплачувати наступні 5 років. Тому я стверджую, що жодних підстав для порушення проти мене справ немає", - наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт. Козин Київської області.

Про це свідчить інформація, подана Ляшком в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про будинок площею 550 кв.м і дві земельні ділянки загальною площею 0,6 га.