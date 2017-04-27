ФСБ через нелегальный софт могла качать данные из Украины – СБУ

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Четверг, 27 апреля 2017, 14:49

Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

Об этом заявил начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге 27 апреля.

По его словам, соответствующее программное обеспечение содержит средства негласного контроля и снятия информации, о которых владельцы-клиенты могли и не знать.

26 апреля в восьми компаниях провели обыски в рамках операции по выявлению такого ПО, в частности в компаниях "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

"Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний, а были связаны именно с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, с помощью которого осуществляется отдаленный контроль и снятие информации", – сказал Ткачук.

По данным СБУ, приблизительно 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года использование этого программного продукта запрещено, потому что его признали специальным техническим средством.

"В рамках уголовного производства СБУ задокументировано, что компания-разработчик этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", – сказал Ткачук.  

После обысков в 8 компаниях обнаружены доказательства того, что "более тысячи лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний", но СБУ не изымала все компьютеры.  

В компании "Укргазвидобування" изъяли 1 сервер и 5 клиентских машин (из нескольких сотен), а в "Dragon Capital" изъяли 1 сервер и 3 клиентских компьютера. Этого достаточно, чтобы назначить экспертизы, сказал Ткачук.

"В чем наибольший риск? В том, что разработчики этого продукта не сообщают обо всех функциях, которые есть в этом продукте. На самом деле, он позволяет без ведома владельца (техники) – клиента, купившего этот продукт, – контролировать отдаленно все то, что обрабатывается на компьютере. То есть все документы, вся информация, которая используется в таком компьютере, может быть получена и загружена на серверы, которые находятся на территории Российской Федерации", – объяснил он.

"Кроме того, эта программа позволяет отдаленно включать микрофоны, видеокамеры, которые есть в соответствующих компьютерах, – и осуществлять без ведома владельца полный контроль в помещении, где находится такой компьютер", – заявил Ткачук.

По сути, программа заражает компьютер – и специальными средствами включает диктофоны и камеры.

СБУ продолжает работать, чтобы упредить использование этого запрещенного программного продукта в Украине.

"Мы обращаемся ко всем предпринимателям, владельцам коммерческих структур, бизнеса, которые используют на сегодняшний день этот программный продукт – речь идет о программе "Стахановец", – сказал начальник аппарата главы СБУ.

"Кроме того, по нашей информации, представители компании-разработчика сейчас пытаются сделать ребрендинг и запустить эту программу на рынок под новыми названиями. Мы призываем всех предпринимателей отказаться от использования этого продукта, обратиться за консультацией в СБУ… звоните – мы предоставим вам помощь", – добавил Ткачук.

Алена Рощенко, УП

Темы: интернет Росcия
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