ФСБ через софт "Стахановець" могла качати дані з України – СБУ

Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".

Про це заявив начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу 27 квітня.

За його словами, відповідне програмне забезпечення містить засоби негласного контролю і зняття інформації, про які в компаніях могли й не знати.

26 квітня у восьми компаніях провели обшуки в рамках операції з виявлення такого ПЗ, зокрема в компаніях "Укргазвидобування" і "Dragon Capital".

"Ці обшуки не були пов’язані з основним напрямком діяльності цих компаній, а були пов’язані саме з тим, що Служба документувала використання спеціального програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється віддалений контроль і зняття інформації", – сказав Ткачук.

За даними СБУ, приблизно 300 компаній на території України на сьогодні використовують таке програмне забезпечення, хоча в 2016 році його визнали спеціальним техзасобом і заборонили використовувати..

"В рамках кримінального провадження СБУ задокументовано, що компанія-розробник цього програмного продукту співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації", – сказав Ткачук.

Після обшуків у 8 компаніях виявлено докази того, що "більше тисячі ліцензій на цей програмний продукт використовувалися на комп'ютерах цих компаній", але СБУ не вилучала всі комп'ютери.

У компанії "Укргазвидобування" вилучили 1 сервер та 5 клієнтських машин (із декількох сотень), а у "Dragon Capital" вилучили 1 сервер і 3 клієнтських комп'ютери. Цього достатньо, щоб призначити експертизи, сказав Ткачук.

"У чому найбільший ризик? У тому, що розробники цього продукту не повідомляють про всі функції, які є в цьому продукті. Насправді, він дозволяє без відома власника (техніки) – клієнта, який придбав цей продукт, – контролювати віддалено все те, що обробляється на комп’ютері. Тобто всі документи, вся інформація, яка використовується в такому комп’ютері, може бути отримана і завантажена на сервери, які розташовані на території Російської Федерації", – пояснив він.

"Крім того, ця програма дозволяє віддалено вмикати мікрофони, відеокамери, які наявні у відповідних комп’ютерах, – і здійснювати без відома власника повний контроль у приміщенні, де знаходиться такий комп'ютер", – заявив Ткачук.

По суті, програма заражає комп'ютер – і спеціальними засобами вмикає диктофони й камери.

СБУ продовжує працювати, щоб унеможливити використання цього забороненого програмного продукту в Україні.

"Ми вертаємося до усіх підприємців, власників комерційних структур, бізнесу, які використовують на сьогоднішній день цей програмний продукт, – йдеться про програму "Стахановець", – сказав начальник апарату голови СБУ.

"Крім того, за нашою інформацією, представники компанії-розробника зараз намагаються зробити ребрендинг і запустити цю програму на ринок під новими назвами. Ми закликаємо усіх підприємців відмовитися від використання цього продукту, звернутися по консультації до СБУ… телефонуйте – ми надамо вам допомогу", – додав Ткачук.

Сервери, на які завантажується інформація, розташовані в Росії, а розробник програми співпрацює з ФСБ, наголосив він.

Зазначимо, що "Стахановець" – це російська система моніторингу роботи підлеглих і їх контролю.

Як відомо, гендиректор "Dragon Capital" Томаш Фіала припускав, що обшуки в інвестиційній компанії можуть бути пов'язані з тиском у справі Skymall, в які борються бізнес-партнер нардепа Олександра Грановського Андрій Адамовський і естонець Хіллар Тедер.

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Олена Рощенко, УП