Гройсман заявил, что зарплаты в Украине растут быстрее цен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рост зарплат в Украине опережает рост цен.

Об этом глава правительства сообщил 1 мая.

"По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 года составила 6752 грн., что вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля", - отметил он.

"Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем на 8%. В целом по году имеем рост доходов украинцев более чем на 37%. Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец опережает рост цен", - заявил премьер.