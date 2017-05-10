Amnesty International в Украине осудила задержания за советскую символику

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Среда, 10 мая 2017, 04:41

Amnesty International в Украине осуждает задержания "мирных демонстрантов" 9 мая и считает, что украинская власть "обязана обеспечить свободу слова и свободу мирных собраний для всех граждан".

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном 9 мая.

"Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 г. законы о "декоммунизации") является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", - считают в Amnesty International.

Также в организации заявили, что все задержанные "демонстранты" должны быть освобождены.

"Мы также требуем эффективного и беспристрастного расследования всех случаев насилия в ходе демонстраций", - отметили в Amnesty International.

Как сообщалось, 9 мая в Одессе, Днипре и других городах Украины есть задержанные за распространение коммунистической символики. Всего 9 мая в ходе массовых мероприятий ко Дню Победы в участки полиции доставлены около 80 человек, от 4 человек в Днипре поступили сообщения о телесных повреждениях, 8 полицейских получили травмы.

Темы: Украина декоммунизация
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