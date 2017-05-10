Amnesty International в Україні засудила затримання за радянську символіку

Amnesty International в Україні засуджує затримання "мирних демонстрантів" 9 травня і вважає, що українська влада "зобов'язана забезпечити свободу слова і свободу мирних зібрань для всіх громадян".

Про це йдеться в заяві організації, опублікованій 9 травня.

"Заборона символіки, пов’язаної з комуністичною партією і радянським минулим (прийняті в травні 2015 р. закони про "декомунізації") є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади", - вважають в Amnesty International.

Також в організації заявили, що всі затримані "демонстранти" повинні бути звільнені.

"Ми також вимагаємо ефективного та неупередженого розслідування всіх випадків насильства в ході демонстрацій", - відзначили в Amnesty International.

Як повідомлялося, 9 травня в Одесі, Дніпрі і інших містах України є затримані за поширення комуністичної символіки. Всього 9 травня в ході масових заходів до Дня Перемоги в ділянки поліції доставлено близько 80 осіб, від 4 осіб в Дніпрі надійшли повідомлення про тілесні ушкодження, 8 поліцейських отримали травми.