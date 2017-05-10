ЦИК: Лишенный гражданства Артеменко сможет посещать Раду

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Среда, 10 мая 2017, 11:17

Нардеп Андрей Артеменко, которого президент лишил гражданства Украины, сможет посещать Верховную Раду.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, депутат имеет право работать в парламенте, пока Рада не проголосует за лишение его мандата.

"Согласно статье 81 Основного закона Украины, прекращение гражданства Украины одновременно фактически не приводит к досрочному прекращению полномочий народного депутата. В связи с этим ВР еще должна проголосовать, принять постановление не менее чем 226 голосами народных депутатов для того, чтобы такие полномочия народного депутата были досрочно прекращены", - заявил Магера.

ЦИК может признать избранным нардепом после Артеменко следующего кандидата в списке только после лишения его мандата.

Как известно, 29 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Темы: Верховная Рада ЦИК гражданство
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