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ЦВК: Позбавлений громадянства Артеменко зможе відвідувати Раду

Середа, 10 травня 2017, 11:17

Нардеп Андрій Артеменко, якого президент позбавив громадянства України, зможе відвідувати Верховну Раду.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера в коментарі телеканалу "112 Україна".

За його словами, депутат має право працювати в парламенті, поки Рада не проголосує за позбавлення його мандата.

"Згідно зі статтею 81 Основного закону України, припинення громадянства України одночасно фактично не призводить до дострокового припинення повноважень народного депутата. У зв'язку з цим ВР ще має проголосувати, ухвалити постанову не менше ніж 226 голосами народних депутатів для того, щоб такі повноваження народного депутата були достроково припинені", - заявив Магера.

ЦВК може визнати обраним нардепом після Артеменка наступного кандидата від списку тільки після позбавлення його мандата.

Як відомо, 29 квітня президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.

Теми: Верховна РадаЦВКгромадянство
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