Украинские военные сбили беспилотник боевиков
В зоне проведения АТО украинские бойцы сбили вражеский беспилотник.
Об этом в среду сообщил спикер АТО Ярослав Чепурной.
По его словам беспилотник сбили 8 мая в 7.30 на Ясиноватском направлении.
Чепурной рассказал, что всего в этом районе заметили 2 беспилотника типа "Фантом-4", которые вели разведку и корректировку огня боевиков.
По словам Чепурного, один из них был сбит выстрелами из АК-74 и СВД, второй был вынужден вернуться на вражескую территорию.
Украинская правда
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