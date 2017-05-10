Киев ожидает, что верификация списков на обмен закончится на следующей неделе

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Среда, 10 мая 2017, 17:52

В офисе украинского омбудсмена ожидают окончания на следующей неделе процесса верификации граждан, которые не хотят возвращаться на территорию ОРДО/ОРЛО.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил представитель омбудсмена Михаил Чаплыга.

Он отметил, что украинская сторона не удерживает ни пленных, ни заложников. "Речь идет о лицах, находящихся в местах лишения свободы согласно приговору суда, или в отношении которых ведется следствие, и им избрана мера пресечения, или о лицах, которые не отбывают наказания и ни в чем не обвиняются, но присутствуют в списках обмена ", - отметил Чаплыга.

По его словам, речь идет о том, чтобы убедиться, что это их воля - не быть перемещенными. Это происходит путем личного общения.

"Сейчас уже завершена верификация по спискам так называемой "ДНР", и происходит верификация списков так называемой "ЛНР", - сказал Чаплыга.

Он отметил, что списки ОРЛО меньше, чем списки ОРДО, следовательно ожидается, что на следующей неделе процесс закончится, и уже можно будет принимать решение.

Как сообщалось в среду, 10 мая, на верификацию на подконтрольные Украины территории приехали несколько матерей с ОРЛО.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Донбасс
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