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На верификацию пленных приехали несколько матерей с ОРЛО

Среда, 10 мая 2017, 14:40

На подконтрольной Киеву территории проходит верификация (проверка) количества пленных боевиков террористических организаций Донбасса.

Об этом в среду сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление боевиков "ЛНР".

В ней утверждается, что на территорию подконтрольную Киеву выехала "делегация ЛНР" из трех женщин для начала процесса верификации пленных.

В то же время в комментарии Украинской правде представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что на подконтрольную Киеву территорию ни одной "делегации ЛНР" не допускали.

По ее словам еще 28 апреля спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик и украинская сторона заявили, что началась верификация пленных, в которой участвуют ОБСЕ, СБУ, офис украинского омбудсмена Валерии Лутковской и несколько матерей задержанных в Украине лиц.

"Никаких участников Минских групп в группе по верификации нет. В Минске четко определить состав этих групп. В ней принимают участие ОБСЕ, СБУ, офис Лутковской, и несколько матерей задержанных за преступления лиц", - сказала она.

Как известно, в ОРЛО заявляли, что на 4 мая был запланирован выезд "делегации ЛНР" на территорию Украины для верификации заключенных.

7 мая в так называемой "ЛНР" заявили, что дата начала верификации лиц, находящихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской власти территории перенесено на 10 мая по просьбе ОБСЕ.

Украинская правда

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Темы: Донбасспленные
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