Четверть переселенцев не хочет возвращаться на прежнее место жительства

907 просмотров
0
Пятница, 12 мая 2017, 13:50

1% временно перемещенных лиц намерены вернуться к прежнему месту жительства в ближайшем будущем.

Об этом свидетельствуют результаты отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, составленного Международной организацией по миграции.

Большинство ВПЛ отмечают, что планируют вернуться после завершения конфликта (39%); 17% отмечают, что, возможно, вернутся в будущем, 26% респондентов выразили намерение не возвращаться.

 

"Когда ВПЛ спросили об их планах на ближайшие три месяца, большинство ВПЛ (79%) ответили, что останутся на нынешнем месте жительства", - говорится в отчете.

 

Отчет составлялся на основе личных интервью и телефонного опроса респондентов в марте 2017 года.

Украинская правда

Темы: переселенцы Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Запорожье чиновники райуправления труда вывозили в ОРДЛО деньги "переселенцев" 8 апреля 2017, 21:24
В Запорожье чиновники присваивали деньги переселенцев и вывозили в ОРДЛО 8 апреля 2017, 13:17
За год Украина выплатила 11,5 млрд "внутренне перемещенным" пенсионерам 22 марта 2017, 05:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАБУ призывает Раду не голосовать за изменения в УПК о закрытии дел
Перед национализацией из Приватбанка вывели 110 миллиардов гривен - СМИ
За сутки в зоне АТО 2 бойца погибли, 6 ранены – штаб
Суд оставил Мартыненко на свободе
Все новости
Образование

Куратор тестирования PISA о том, как украинцам построить современную систему образования

На личном опыте

Десять лет работать стюардом