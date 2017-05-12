Чверть переселенців не хоче вертатися на старе місце проживання
П'ятниця, 12 травня 2017, 13:50
1% тимчасово переміщених осіб мають наміри повернутися до колишнього місця проживання в найближчому майбутньому.
Про це свідчать результати звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, складеного Міжнародною організацією з міграції.
Більшість ВПО відзначають, що планують повернутися після завершення конфлікту (39%); 17% відзначають, що, можливо, повернуться в майбутньому, 26% респондентів висловили намір не повертатися.
"Коли ВПО запитали про їхні плани на найближчі три місяці, більшість ВПО (79%) відповіли, що залишаться у нинішньому місці проживання", - сказано у звіті.
Звіт складався на основі особистих інтерв’ю та телефонного опитування респондентів у березні 2017 року.
Українська правда