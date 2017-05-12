Чверть переселенців не хоче вертатися на старе місце проживання

1% тимчасово переміщених осіб мають наміри повернутися до колишнього місця проживання в найближчому майбутньому.

Про це свідчать результати звіту Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами в Україні, складеного Міжнародною організацією з міграції.

Більшість ВПО відзначають, що планують повернутися після завершення конфлікту (39%); 17% відзначають, що, можливо, повернуться в майбутньому, 26% респондентів висловили намір не повертатися.

"Коли ВПО запитали про їхні плани на найближчі три місяці, більшість ВПО (79%) відповіли, що залишаться у нинішньому місці проживання", - сказано у звіті.

Звіт складався на основі особистих інтерв’ю та телефонного опитування респондентів у березні 2017 року.

Українська правда