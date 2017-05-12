Четверть переселенцев не хочет возвращаться на прежнее место жительства

1% временно перемещенных лиц намерены вернуться к прежнему месту жительства в ближайшем будущем.



Об этом свидетельствуют результаты отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами в Украине, составленного Международной организацией по миграции.



Большинство ВПЛ отмечают, что планируют вернуться после завершения конфликта (39%); 17% отмечают, что, возможно, вернутся в будущем, 26% респондентов выразили намерение не возвращаться.



"Когда ВПЛ спросили об их планах на ближайшие три месяца, большинство ВПЛ (79%) ответили, что останутся на нынешнем месте жительства", - говорится в отчете.

Отчет составлялся на основе личных интервью и телефонного опроса респондентов в марте 2017 года.



Украинская правда