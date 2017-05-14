Порошенко говорит, что разговоры с Трампом были "блестящими"
Президент Петр Порошенко считает эффективным сотрудничество с Соединенными Штатами Америки.
Об этом он сказал во время большой пресс-конференции 14 мая в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, когда может состояться встреча с главой США Дональдом Трампом.
"Было несколько телефонных разговоров с президентом Трампом. Очень блестящих. Разговаривал с вице-президентом Пенсом. Я имел очень подробную беседу с госсекретарем Тиллерсоном. Мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом", - сказал президент.
Порошенко подчеркнул, что Украина подтвердила свою заинтересованность в продолжении нормандского формата.
Относительно возможного участия США в нормандском формате президент отметил: "Они вовлечены и будут привлечены".
По словам Порошенко, в ближайшее время также будет избран специальный представитель США для координации действий с Украиной.
Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на "эффективную и мощную поддержку" со стороны Соединенных Штатов Америки.
Президент сообщил, что в конце следующей недели будет проводить многочасовые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно нормандского формата.
Он отметил, что единственная страна, которая отказывается выполнять свои международные обязательства, это Россия.
Украинская правда
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