Порошенко говорит, что разговоры с Трампом были "блестящими"

Президент Петр Порошенко считает эффективным сотрудничество с Соединенными Штатами Америки.

Об этом он сказал во время большой пресс-конференции 14 мая в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, когда может состояться встреча с главой США Дональдом Трампом.

"Было несколько телефонных разговоров с президентом Трампом. Очень блестящих. Разговаривал с вице-президентом Пенсом. Я имел очень подробную беседу с госсекретарем Тиллерсоном. Мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина подтвердила свою заинтересованность в продолжении нормандского формата.

Относительно возможного участия США в нормандском формате президент отметил: "Они вовлечены и будут привлечены".

По словам Порошенко, в ближайшее время также будет избран специальный представитель США для координации действий с Украиной.

Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на "эффективную и мощную поддержку" со стороны Соединенных Штатов Америки.

Президент сообщил, что в конце следующей недели будет проводить многочасовые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно нормандского формата.

Он отметил, что единственная страна, которая отказывается выполнять свои международные обязательства, это Россия.

Украинская правда