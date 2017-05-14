Порошенко каже, що розмови з Трампом були "блискучими"

Президент Петро Порошенко вважає ефективною співпрацю зі Сполученими Штатами Америки.

Про це він сказав під час великої прес-конференції 14 травня у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, коли може відбутися зустріч із главою США Дональдом Трампом.

"Було декілька телефонних розмов із президентом Трампом. Дуже блискучих. Розмовляв із віце-президентом Пенсом. Я мав дуже детальну розмову з держсекретарем Тіллерсоном. Ми достатньо ефективно співпрацюємо з Конгресом", – сказав президент.

Порошенко наголосив, що Україна підтвердила свою зацікавленість у продовженні нормандського формату.

Щодо можливої участі США у нормандському форматі президент наголосив: "Вони залучені і будуть залучені".

За словами Порошенка, найближчим часом також буде обраний спеціальний представник США для координації дій з Україною.

Глава держави також зазначив, що Україна розраховує на "ефективну і потужну підтримку" з боку Сполучених Штатів Америки.

Президент повідомив, що наприкінці наступного тижня матиме багатогодинні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо нормандського формату.

Він зазначив, що єдиною країною, яка відмовляється виконувати свої міжнародні обов’язки, є Росія.

Валентина Романенко, УП