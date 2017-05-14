Порошенко каже, що розмови з Трампом були "блискучими"
Президент Петро Порошенко вважає ефективною співпрацю зі Сполученими Штатами Америки.
Про це він сказав під час великої прес-конференції 14 травня у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, коли може відбутися зустріч із главою США Дональдом Трампом.
"Було декілька телефонних розмов із президентом Трампом. Дуже блискучих. Розмовляв із віце-президентом Пенсом. Я мав дуже детальну розмову з держсекретарем Тіллерсоном. Ми достатньо ефективно співпрацюємо з Конгресом", – сказав президент.
Порошенко наголосив, що Україна підтвердила свою зацікавленість у продовженні нормандського формату.
Щодо можливої участі США у нормандському форматі президент наголосив: "Вони залучені і будуть залучені".
За словами Порошенка, найближчим часом також буде обраний спеціальний представник США для координації дій з Україною.
Глава держави також зазначив, що Україна розраховує на "ефективну і потужну підтримку" з боку Сполучених Штатів Америки.
Президент повідомив, що наприкінці наступного тижня матиме багатогодинні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо нормандського формату.
Він зазначив, що єдиною країною, яка відмовляється виконувати свої міжнародні обов’язки, є Росія.
Валентина Романенко, УП