Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко говорит, что разговоры с Трампом были "блестящими"

Воскресенье, 14 мая 2017, 16:02

Президент Петр Порошенко считает эффективным сотрудничество с Соединенными Штатами Америки.

Об этом он сказал во время большой пресс-конференции 14 мая в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, когда может состояться встреча с главой США Дональдом Трампом.

"Было несколько телефонных разговоров с президентом Трампом. Очень блестящих. Разговаривал с вице-президентом Пенсом. Я имел очень подробную беседу с госсекретарем Тиллерсоном. Мы достаточно эффективно сотрудничаем с Конгрессом", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина подтвердила свою заинтересованность в продолжении нормандского формата.

Относительно возможного участия США в нормандском формате президент отметил: "Они вовлечены и будут привлечены".

По словам Порошенко, в ближайшее время также будет избран специальный представитель США для координации действий с Украиной.

Глава государства также отметил, что Украина рассчитывает на "эффективную и мощную поддержку" со стороны Соединенных Штатов Америки.

Президент сообщил, что в конце следующей недели будет проводить многочасовые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель относительно нормандского формата.

Он отметил, что единственная страна, которая отказывается выполнять свои международные обязательства, это Россия.

Валентина Романенко, УП

Темы: СШАПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
США
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
США выкупают у Тайваня списанные Hawk для Украины – СМИ
Пентагон о контрнаступлении: Продвижение дается ценой огромных усилий
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: