Ни один из верифицированных не хочет возвращаться к боевикам – президент

Все верифицированные осужденные или подозреваемые в Украине лица, которые фигурируют в списках боевиков на освобождение, отказались возвращаться на оккупированную часть Донбасса.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время итоговой пресс-конференции в Киеве в воскресенье, 14 мая.

Он отметил, что Украина пытается освободить и тех украинцев, которых удерживают боевики на Донбассе, и тех, которых удерживает Россия за своими решетками.

"У нас есть два типа узников – те, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории. Общее их количество превышает 100 человек. И мы делаем решительные шаги, чтобы в формате трехсторонней контактной группы выйти на возвращение наших парней и девушек домой", – сказал Порошенко.

"Я санкционировал верификацию тех, кто находится под следствием, и тех, кто заключен не по тяжелым статьям в украинских местах лишения свободы. Они отказывались – там были очень сложные переговоры", – отметил он.

По словам Порошенко, Киев предлагал, чтобы верификацию провел Международный комитет Красного креста – Россия отказались. "Потом мы предложили представителей Организации объединенных наций – полтора месяца они (россияне – ред.) проверяли наше предложение, отказались от услуг по верификации ООН", – добавил он.

"Они предложили, чтобы две родственницы заключенных, которые сегодня отбывают наказание в Украине, приехали и верифицировали всех. Я сказал, что этого никогда не будет, нам нужна авторитетная международная организация", – заявил Порошенко.

Потом он предложил ОБСЕ – "наконец они (в РФ) приняли предложение".

"И хорошо, потому что трижды не приезжали они на назначенную дату верификации, пытаясь обвинить украинскую сторону. И ОБСЕ категорически отрицало эту версию – и сказала, что Украина четко выполняет взятые на себя обязательства", – сказал он.

"100% из тех, кого Украина дала возможность проверить на предмет желания вернуться в оккупированные Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание. Представьте себе: человек готов остаться в украинской тюрьме, лишь бы не ехать на оккупированную территорию", – сообщил президент.

"Они (оппоненты – ред.) растерялись, пропали – и дальше мы ждем заседания трехсторонней контактной группы. Постоянная модификация позиции российской стороны свидетельствует о кардинальном нежелании освобождать украинских заложников, несмотря на четкие обязательства, которые Россия взяла на себя в Минских соглашениях", – заявил Порошенко.

По его словам, это дополнительная аргументация партнерам из США и Евросоюза необходимости продолжения санкций против РФ "в связи с невыполнением Минских соглашений".

"Касательно Российской Федерации – ситуация (с узниками) еще сложнее. Мы постоянно задаем этот вопрос на всех уровнях. К сожалению, мы не имеем прогресса. Это курируется непосредственно российским руководством. И позитивное решение зависит только от него", – сказал Порошенко.

Алена Рощенко, УП