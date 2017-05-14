Президент о скандальной футболке сына: Это был Хэллоуин, вертеп

Президент Петр Порошенко заявляет, что уже поговорил с сыном Михаилом, который надел футболку с российской символикой на Хэллоуин, в качестве театрализованного действа.

"О футболке. Я действительно увидел эту фотокарточку, я ее не видел раньше. Это фотография из private Instagram, она касается ночи на Хэллоуин – и это был вертеп", – сказал украинский лидер на пресс-конференции 14 мая.

"Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Там изображены 14-15-летние парни, которые на Хэллоуин решили, что возможно такое поведение. Они не политики", – подчеркнул Порошенко.

"Я расцениваю – даже в вертепе, даже на Хэллоуин – такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял", – заявил президент.

Михаил Порошенко (справа) в тенниске с надписью RSSIA

При этом он добавил: "Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин, я считаю, это нехорошо".

Как известно, недавно в соцсетях гудел скандал по поводу того, что сын Порошенко засветился в тенниске с надписью RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics) в Instagram Сергея из России, который уже закрыт. Сам товарищ Порошенко-младшего имеет снимок в подобном реглане с надписью "Russia".

Алена Рощенко. УП