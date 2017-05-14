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Президент про скандальну футболку сина: Це був Хеллоуін, вертеп

Неділя, 14 травня 2017, 16:59

Президент Петро Порошенко заявляє, що вже поговорив із сином Михайлом, який вдягнув футболку з російською символікою на Хеллоуін, в якості театралізованого дійства.

"Про футболку. Я дійсно побачив цю фотокартку, я її не бачив раніше. Це фотокартка з private Instagram, вона стосується ночі на Хеллоуін – і це був вертеп", – сказав український лідер на прес-конференції 14 травня.

"Вертепна природа: хтось малювався чортом, хтось одів цю футболку. Там зображені 14-15-річні хлопці, які на Хеллоуін вирішили, що можлива така поведінка. Вони не є політиками", – наголосив Порошенко.

"Я розцінюю – навіть у вертепі, навіть на Хеллоуін – таку поведінку абсолютно неприйнятною. З цього приводу в мене була розмова з моїм 15-річним сином. Я вас запевняю, я знайшов правильні слова для того, щоб він все зрозумів", – заявив президент.

Син Порошенка засвітився у тенісці з надписом RSSIA
Михайло Порошенко (праворуч) у тенісці з написом RSSIA

При цьому він додав: "Але це не є його футболка, він її не використовує в звичайному житті. Але навіть на Хеллоуін, я вважаю, що це недобре".

Порошенко також сказав, що діти закінчують школу.

"У мене і старший син (Олексій) вчився і в Україні, і після того вступив у міжнародні університети… Я вважаю, що проблема тут не в якості української школи. Я не хочу своїх дітей бачити "мажорами". І впевнений, що ті умови, які там створені, у твій школі, їх унеможливлюють бути якимись там… мати певні привілеї як діти президента", – заявив він.

"Повірте, я і моя дружина намагаємося зробити все можливе, щоб їх виховувати в абсолютно жорстких умовах, правилах, навантаженнях", – додав Порошенко.  

Як відомо, молодші діти Порошенків Михайло, Олександра і Євгенія навчаються у британському коледжі "Concord".

Нещодавно в соцмережах гудів скандал стосовно того, що син Порошенка засвітився у тенісці з надписом RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics) в Instagram Сергія з Росії, який уже закрито. Сам товариш Порошенка-молодшого має знімок у подібному реглані з написом "Russia".

Олена Рощенко. УП

Теми: Порошенкоскандал
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