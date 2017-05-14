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Президент о скандальной футболке сына: Это был Хэллоуин, вертеп

Воскресенье, 14 мая 2017, 16:59

Президент Петр Порошенко заявляет, что уже поговорил с сыном Михаилом, который надел футболку с российской символикой на Хэллоуин, в качестве театрализованного действа.

"О футболке. Я действительно увидел эту фотокарточку, я ее не видел раньше. Это фотография из private Instagram, она касается ночи на Хэллоуин – и это был вертеп", – сказал украинский лидер на пресс-конференции 14 мая.

"Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Там изображены 14-15-летние парни, которые на Хэллоуин решили, что возможно такое поведение. Они не политики", – подчеркнул Порошенко.  

"Я расцениваю – даже в вертепе, даже на Хэллоуин – такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял", – заявил президент.

Cын Порошенко засветился в тенниске с надписью RSSIA
Михаил Порошенко (справа) в тенниске с надписью RSSIA

При этом он добавил: "Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин, я считаю, это нехорошо".

Порошенко также сказал, что дети заканчивают школу.

"У меня и старший сын (Алексей) учился и в Украине, и после того вступил в международные университеты… Я считаю, что проблема здесь не в качестве украинской школы. Я не хочу своих детей видеть "мажорами". И уверен, что те условия, которые там созданы, в твой школе, не дают им быть какими-то там… иметь определенные привилегии как дети президента", – заявил он.

"Поверьте, я и моя жена стараемся сделать все возможное, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках", – добавил Порошенко.  

Как известно, младшие дети Порошенко Михаил, Александра и Евгения учатся в британском колледже "Concord".

Недавно в соцсетях гудел скандал по поводу того, что сын Порошенко засветился в тенниске с надписью RSSIA (Russian Summer School of Institutional Analytics) в Instagram Сергея из России, который уже закрыт. Сам товарищ Порошенко-младшего имеет снимок в подобном реглане с надписью "Russia".

Алена Рощенко. УП

Темы: Порошенкоскандал
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