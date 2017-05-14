Порошенко прокомментировал появление на Евровидении парня без штанов

5140 просмотров
0
Воскресенье, 14 мая 2017, 17:29

Президент Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который на финале Евровидения выскочил на сцену, сняв штаны.

Про этот случай он говорил во время пресс-конференции в воскресенье.

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода", - сказал президент.

"Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, попа, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины", - добавил он.

По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован. "Но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило", - отметил президент.

Порошенко похвалил организаторов Евровидения в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне.

Также он сказал, что ему очень понравилось выступление победителя - португальца Сальвадора Собрала.

Президент выразил сожаление, что не смог посетить конкурс, поскольку в это время обсуждал с губернатором и председателем полиции Донецкой области, как помочь семьям убитых во время обстрела Авдеевки мирных жителей.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Порошенко Евровидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко намекнул, что жена сама решила пойти на канал Ахметова 14 мая 2017, 17:38
Порошенко готов и дальше забирать гражданство у чиновников и нардепов 14 мая 2017, 17:21
Порошенко о крымскотатарской автономии: Задержка не за президентом 14 мая 2017, 17:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко намекнул, что жена сама решила пойти на канал Ахметова
Принудительной эвакуации из зоны АТО не будет – президент
Президент о скандальной футболке сына: Это был Хэллоуин, вертеп
Под Минском стоит подпись Путина, его можно судить – Порошенко
Все новости
Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Сараево

Евровидение-2017

Кто будет бороться за победу на Евровидении-2017