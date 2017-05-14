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Порошенко прокомментировал появление на Евровидении парня без штанов

Воскресенье, 14 мая 2017, 17:29

Президент Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который на финале Евровидения выскочил на сцену, сняв штаны.

Про этот случай он говорил во время пресс-конференции в воскресенье.

"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода", - сказал президент.

"Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, попа, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины", - добавил он.

По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован. "Но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило", - отметил президент.

Порошенко похвалил организаторов Евровидения в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне.

Также он сказал, что ему очень понравилось выступление победителя - португальца Сальвадора Собрала.

Президент выразил сожаление, что не смог посетить конкурс, поскольку в это время обсуждал с губернатором и председателем полиции Донецкой области, как помочь семьям убитых во время обстрела Авдеевки мирных жителей.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: ПорошенкоЕвровидение
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