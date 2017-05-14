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Порошенко прокоментував появу на Євробаченні хлопця без штанів

Неділя, 14 травня 2017, 17:29

Президент Петро Порошенко прокоментував витівку пранкера, який на фіналі Євробачення вискочив на сцену, знявши штани.

Про цей випадок він говорив під час прес-конференції в неділю.

"Завжди знайдеться хтось, хто вискочить і продемонструє, вважаючи, що це є свобода", - сказав президент.

"Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу, і тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа, яка думає, що це саме те, що світ має бачити з України", - додав він.

За словами глави держави, він цим випадком дуже розчарований. "Але вважаю, що це нам враження від свята не зіпсувало", - зазначив президент.

Порошенко похвалив організаторів Євробачення в Україні за проведення конкурсу на дуже високому рівні.

Також він сказав, що йому дуже сподобався виступ переможця - португальця Сальвадора Собрала.

Президент висловив жаль, що не зміг відвідати конкурс, оскільки в цей час обговорював із губернатором і головою поліції Донецької області, як допомогти сім’ям вбитих під час обстрілу Авдіївки мирних мешканців.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоЄвробачення
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