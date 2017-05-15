Российские спецслужбы вербуют украинских патриотов – СБУ

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Понедельник, 15 мая 2017, 11:47

Спецслужбы России занимаются вербовкой украинских патриотов для расшатывания общественно-политической ситуации в Украине.

По этом заявил на брифинге в понедельник глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Традиционно спецслужбы вражеской страны используют такие методы, как вербовку патриотически настроенных граждан. Другой вариант – это введение своих источников в патриотическою среду", - сказал он.

По словам Грицака, также России в этом помогают украинцы, которые сразу после революции достоинства покинули Украину.

Он сообщил также, что российские спецслужбы проводят плотный мониторинг проблем в Украине, которые затем используются как основа для проведения акций, направленных на дестабилизацию обстановки в стране.

Как сообщалось, организацией массовых акций 10 мая с призывами создать "Ровенскую народную республику" занимались российские спецслужбы, "Комитет спасения Украины" Николая Азарова и лидер партии "Наждак".

Евгений Кизилов, УП

Темы: Грицак СБУ Росcия
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IP: 85.248.227.---spitfire15.05.2017 12:00
спецслужби ворожої країни використовують такі методи, як вербовку патріотично налаштованих громадян
...і тому нещасна Україна може спиратись виключно на своїх непатріотичних громадян.
наприклад, на 15-річного нащадка Петра Порошенка, який одягав російську сорочку.

пане Грицак, Ви не вважаєте, що авторитет СБУ використовують для компрометації певного прошарку суспільства?
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