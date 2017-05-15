Російські спецслужби вербують українських патріотів – СБУ

Спецслужби Росії займаються вербуванням українських патріотів для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

По це заявив на брифінгу в понеділок голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Традиційно спецслужби ворожої країни використовують такі методи, як вербовку патріотично налаштованих громадян. Інший варіант – це введення своїх джерел в патріотичне середовище", - сказав він.

За словами Грицака, також Росії в цьому допомагають українці, які відразу після революції гідності покинули Україну.

Він повідомив також, що російські спецслужби проводять щільний моніторинг проблем в Україні, які потім використовуються як основа для проведення акцій, спрямованих на дестабілізацію обстановки в країні.

Як повідомлялося, організацією масових акцій 10 травня із закликами створити "Рівненську народну республіку" займалися російські спецслужби, "Комітет порятунку України" Миколи Азарова та лідер партії "Наждак".

Євген Кізілов, УП