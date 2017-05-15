Путин заявил, что Киев не способен проводить конкурсы масштаба Евровидение
Президент России Владимир Путин заявил, что киевская власть не способна проводить мероприятия масштаба Евровидение.
Об этом он сказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.
"Что касается Евровидения, те, кто хотел посмотреть, всегда могли это сделать в интернете. А то, что наши структуры, причастные к этому процессу, отказались участвовать - думаю, поступили правильно, потому что, на мой взгляд, нынешняя киевская власть не способна проводить подобные мероприятия", - сказал он, говоря о своем отношении к этому конкурсу.
Как известно, финал Евровидения прошел в Киеве в ночь на 14 мая. Победу одержала Португалия.
Участницу от России Юлию Самойлову не допустили на территорию Украины из-за ее незаконного въезда на территории временно оккупированной территории АР Крым.
После этого российские каналы отказались транслировать конкурс.
Руководитель песенного конкурса "Евровидение" Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Я думаю правилом хорошего тона у всех наших СМИ, журналистов, гражданского общества должна стать обозначение власти РФ как "московской" или "кремлёвской", так как очевидно что т.н. Москва является столицей империи закабалившей множество народов с их столицами. Кроме того всем хорошо известно как московская власть манипулирует на выборах и добивается большинства голосов, клевета, пропаганда, насилие -- она не является легитимной.