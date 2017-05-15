Путин заявил, что Киев не способен проводить конкурсы масштаба Евровидение

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Понедельник, 15 мая 2017, 13:02

Президент России Владимир Путин заявил, что киевская власть не способна проводить мероприятия масштаба Евровидение.

Об этом он сказал в понедельник, отвечая на вопросы журналистов.

"Что касается Евровидения, те, кто хотел посмотреть, всегда могли это сделать в интернете. А то, что наши структуры, причастные к этому процессу, отказались участвовать - думаю, поступили правильно, потому что, на мой взгляд, нынешняя киевская власть не способна проводить подобные мероприятия", - сказал он, говоря о своем отношении к этому конкурсу.

Как известно, финал Евровидения прошел в Киеве в ночь на 14 мая. Победу одержала Португалия.

Участницу от России Юлию Самойлову не допустили на территорию Украины из-за ее незаконного въезда на территории временно оккупированной территории АР Крым.

После этого российские каналы отказались транслировать конкурс.

Руководитель песенного конкурса "Евровидение" Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве.

Украинская правда

Темы: Росcия Евровидение
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Комментарии — 3
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IP: 46.200.104.---sensor+215.05.2017 13:47
Обратите внимание: и пуйло и его СМИ вторя ему упорно назвают нашу власть "киевской".

Я думаю правилом хорошего тона у всех наших СМИ, журналистов, гражданского общества должна стать обозначение власти РФ как "московской" или "кремлёвской", так как очевидно что т.н. Москва является столицей империи закабалившей множество народов с их столицами. Кроме того всем хорошо известно как московская власть манипулирует на выборах и добивается большинства голосов, клевета, пропаганда, насилие -- она не является легитимной.
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IP: 212.109.62.---alfa_omega15.05.2017 13:46
значит все удалось, раз у вовы подгорает...
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IP: 213.109.233.---hahava15.05.2017 13:33
у п..на анус розривається ))))
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