У Яроша заявляют, что его охранник не стрелял у таксистов в Каменском

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Понедельник, 15 мая 2017, 16:26

В ОО "Державницька ініціатива Дмитра Яроша" заявляют, что охранник Яроша не стрелял в таксиста на Днепропетровщине, правонарушителем оказался другой член организации, который должен понести ответственность.

Об этом "Украинской правде" рассказал председатель правления организации Андрей Шараскин.

"Растиражированное фото с удостоверением охранника Яроша принадлежит Роману, который выступает в качестве свидетеля и не стрелял", - отметил Шараскин.

В то же время, в заявлении Шараскина на сайте "Сектор правды" речь идет о том, что у таксистов стрелял военнослужащий Михаил. По словам Шараскина, водитель такси "неадекватно" отреагировал на приветствие "Слава Украине".

Также он отметил, что Михаил - "собрат, активный участник революции Достоинства, участник боевых действий на Востоке" и за четыре года не получал реабилитации.

"Поэтому вполне понятная реакция Михаила, когда лозунг, с которым ребята идут в бой, который иногда является последними словами на устах погибших - мирный житель просто игнорирует", - считает Шараскин.

Он добавил, что Михаил понесет ответственность и ОО "ДІЯ" надеется на правдивое установление всех обстоятельств инцидента.

Как сообщила "Українським новинам" пресс-секретарь городского отдела полиции Елена Тимченко, полиция задержала военнослужащего по факту стрельбы у таксистов в Каменском Днепропетровской области.

Полиция отрицает, что у задержанного обнаружили удостоверение охранника или помощника внефракционного депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса.

Напомним, что 14 мая в Каменском произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. Ранее в стрельбе обвиняли охранника Яроша.

Темы: Ярош Днепр
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