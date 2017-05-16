Активист: Сын экс-нардепа устроил пьяное ДТП в Ивано-Франковске

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Вторник, 16 мая 2017, 02:05

В Ивано-Франковске пьяный водитель устроил ДТП и снес ограждение.

Об этом сообщает патрульная полиция Ивано-Франковской области.

"Примерно 21: 00 (15 мая) произошла авария на ул. Василянок, пьяный водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Пострадавших нет", - говорится в сообщении

При этом активист Виктор Загреба, который присутствовал на месте происшествия, сообщил, что предположительно за рулем находился сын экс-нардепа Кафарский Олег.

"По имеющейся информации, нетрезвый виновник аварии - бюджетный работник, слуга народа, работник государственной исполнительной службы Кафарский Олег Владимирович. Также есть информация что он рецидивист (недавно привлекался за вождение в нетрезвом состоянию) и сын бывшего народного депутата", - написал он в Facebook.

"Пьяное ДТП, группа поддержки водителя похожа на людей из органов правопорядка. Номера с машины сняли", - отметил активист.

Также, по его словам, Кафарский сообщил, что праздновал день рождения и отказался от проверки на алкоголь.

 

Темы: Ивано-Франковск
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