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Активіст: Син екс-нардепа влаштував п'яне ДТП в Івано-Франківську

Вівторок, 16 травня 2017, 02:05

В Івано-Франківську п'яний водій влаштував ДТП і зніс огорожу.

Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківської області.

"Приблизно 21:00год сталася аварія на вул. Василянок, пяний водій не справився з кермом і врізався в огородження. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

При цьому активіст Віктор Загреба, який був присутній на місці події, повідомив, що той, хто імовірно знаходився за кермом, - син екс-нардепа Кафарський Олег.

"За наявною інформацією, нетверезий винуватець аварії - бюджетний працівник, слуга народу, працівник державної виконавчої служби Кафарський Олег Володимирович. Також є інформація, що він рецидивіст (нещодавно притягувався за водіння в нетверезому cтані) та син колишнього народного депутата", - написав він у Facebook.

"П'яне ДТП, група підтримки водія схожа на людей з органів правопорядку. Номери з машини зняли", - зазначив активіст.

Також, за його словами, Кафарський повідомив, що святкував день народження і відмовився від перевірки на алкоголь.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківськ
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