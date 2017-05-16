Лещенко обнародовал фрагменты пропавшего представления на Бойко

Депутат Сергей Лещенко заявляет, что в ГПУ было готово представление на депутата Юрия Бойко за содействие в реализации "схемы Курченко", когда тот работал в правительстве.

Об этом Лещенко заявил на брифинге и в своей колонке на УП.

"Если роль Бойко в истории с вышками была очевидной, но не доведенной до конца, а сами вышки захватила Россия, - то в деле сжиженного газа Курченко следствие продвинулось гораздо дальше: до подготовки представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности, задержания и ареста Юрия Бойко", - написал Лещенко.

По его словам, документ был написан еще в июле 2015 года старшим прокурором Адрианом Лупу, который разоблачил Бойко как "участника преступной организации Сергея Курченко".

"Но тогда Шокин заблокировал документ в недрах прокуратуры и держал под сукном до последнего дня пребывания в должности", - отметил Лещенко.

Он добавил, что текст этого представления в день назначения Луценко документ был направлен по почте на имя нового генпрокурора.

В июне 2014 года Лещенко получил ответ главного военного прокурора Анатолия Матиоса, что Бойко перевели в статус свидетеля.

В тексте представления раскрывается схема: сжиженный газ украинской добычи по заниженной стоимости выкупался его фиктивными предприятиями якобы для нужд населения. А дальше на самом деле продавался коммерческим фирмам - по рыночным ценам.

Для этих целей Курченко создал "преступную организацию", как это квалифицировали следователи.

"Находясь на посту министра топлива и энергетики, а в дальнейшем вице-премьера, Бойко вопреки интересам государства использовал предоставленные ему полномочия и, став участником подконтрольной Курченко преступной организации, (...) совершил умышленное преступление против собственности", - говорится в представлении, которое так и не подписал Луценко.

"Отмечу, пока Бойко еще не был министром в правительстве Януковича-Азарова, ему уже было известно об этой схеме Курченко. Бойко даже писал депутатские обращения в Генпрокуратуру о проведении проверки. Последний такой документ был направлен в марте 2010-го, за два дня до назначении Бойко министром энергетики. Но, как говорится в проекте представления, как только Бойко стал членом правительства, он сговорился с Курченко ", - отметил депутат.

"В результате совместных преступных действий Бойко и членов преступной организации Курченка совершено незаконное завладение имуществом "Укргаздобыча" и "Укрнафты"- добытым ими сжиженным газом по заниженным ценам, разница которых с реальной рыночной стоимостью соответствующих объемов составила 5,7 млрд гривен", - приводит он текст представления.

"По тому курсу это составляло более 700 млн долларов. По данным следствия, в некоторые периоды объемы потребностей населения в сжиженном газе завышались в 25-30 раз (!!!)", - подчеркнул он.

Чтобы схема заработала, Курченко создал 12 фиктивных предприятий, "чтобы путем подделки документов придать видимость законности деятельности на рынке сжиженного газа".

"В материалах производства имеются достаточные доказательства для подозрения Бойко по статьям участие в преступной организации и завладение чужим имуществом в особо крупных размерах (часть 1 статьи 255, часть 5 статьи 191) - до 12 лет с конфискацией имущества, а поэтому к нему может быть применено арест ", - говорится далее в представлении.

Украинская правда