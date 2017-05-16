В БПП не исключают возможность приостановить гражданство Насирова

Если будут официальные подтверждения второго гражданства Романа Насирова, силовые структуры должны запустить процедуру приостановления украинского гражданства.

Об этом заявил глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов, отвечая на вопрос журналистов на счет отстраненного главы Государственной фискальной службы.

"Есть процедурные моменты. Должны быть официальные подтверждения, официальные свидетельства", – сказал он.

"Если какая-то из силовых структур имеет официальное подтверждение, не слухи, не что-то из интернета – то они должны идти по процедуре и выносить этот вопрос в зал", – отметил лидер фракции БПП.

Также Герасимов считает, что если другие парламентарии имеют другие паспорта, кроме украинского, – в отношении их тоже должна запускаться процедура лишения гражданства из-за возможности допуска к государственной тайне.

"Это недопустимо, когда граждане других стран могут иметь допуск к тайной информации", – заявил он.

Как известно, 16 мая Верховная Рада лишила депутатского мандата Андрея Артеменко, которого ранее исключили из фракции "Радикальной партии" за предложения относительно России и Крыма и лишили украинского гражданства из-за наличия паспортов других стран.

Тогда же украинские паспорта утратили депутат Одесского городского совета Александр Боровик, который имеет гражданство Германии, Денис Новгородский, Лилия Юзич и Оксана Нусс.

Статья 17 и 19 закона Украины о гражданстве определяют основания для лишения гражданства Украины, среди которых есть гражданство другой страны.

Роман Кравец, Алена Рощенко, УП