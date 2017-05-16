Рада запретила георгиевскую ленту

Верховная Рада поддержала законопроект о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты в Украине.

За соответствующее решение во вторник проголосовали 238 депутатов.

Перед этим спикер Андрей Парубий заявил, что "сегодня идет война и георгиевская лента стала символом оккупационной войны Российской Федерации против Украины".

"Эти ленты сегодня носят те, кто развязал войну против Украины, кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает мирных жителей Авдеевки и других городов. От Майдана и до сегодня этот символ стал символом российской агрессии и элементом для дестабилизации в Украине", - сказал он.

Инициатор законопроекта нардеп от НФ Антон Геращенко.

Документ предусматривает наказание за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты в виде штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) или административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду предусматриваются те же санкции, однако штраф за данное правонарушение может составлять уже до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленты на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев на оригиналах боевых знамен; на государственные награды, которыми награждались до 1991 года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий Второй мировой войны; на могильных сооружениях.

Украинская правда