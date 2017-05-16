Браун снова будет бороться за должность аудитора НАБУ

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Вторник, 16 мая 2017, 19:17

Отклоненный Радой кандидат в аудиторы НАБУ Найджел Браун снова будет участвовать в отборе кандидатов в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Об этом "Украинской правде" сообщил народный депутат БПП Сергей Лещенко.

"Учитывая решение Комитета от 5 апреля об объявлении конкурса среди заявителей, готовых быть назначенными Верховной Радой в Комиссию независимой внешней оценки эффективности НАБУ, имею честь сообщить о своем согласии принять участие в вышеупомянутом конкурсе", - говорится в заявлении Брауна на имя Егора Соболева, председателя комитета по вопросам коррупции.

По словам Лещенко, продвижением Брауна Банковая продолжает искать способ обуздать НАБУ.

"Кроме законов, на арену возвращается Найджел Браун - неделю назад он направил свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ в рамках конкурса, объявленного антикоррупционным комитетом Рады. Поскольку теперь Банковая наполнила комитет лояльными депутатами, его шансы значительно выросли", - заявил нардеп БПП.

Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро.

Брауна уже успели окрестить "ручным" аудитором.

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Украинская правда

Темы: Лещенко НАБУ Администрация президента
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