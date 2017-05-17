Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: Трамп передал Лаврову данные, полученные от израильской разведки

Среда, 17 мая 2017, 06:15

Секретные разведданные, которые президент США Дональд Трамп передал российским чиновникам в Белом доме, были предоставлены Израилем.

Об этом, ссылаясь на свидетельства действующих и бывших американских чиновников, пишет The New York Times.

"Израиль является одним из самых важных союзников США и руководит одной из наиболее активных разведывательных сетей на Ближнем Востоке. Хвастовство Трампа перед русскими некоторыми наиболее чувствительными для Израиля сведениями, могут нанести ущерб отношениям двух стран и повышает вероятность того, что информация может быть передана Ирану, ближайшему союзнику России и главной угрозе Израиля в регионе", — пишет издание.

Израиль не подтверждают информацию о том, что он является источником информации о заговоре ИГ, которой Трамп поделился.

В заявлении для The New York Times посол Израиля в США Рон Дермер заявил, что обе страны будут поддерживать тесные отношения в борьбе с терроризмом.

"Израиль полностью доверяет нашим взаимотношениям с США по вопросу обмена разведданными и стремится к углублению этих отношений в дальнейшие годы при президенте Трампе", - заявил Дермер.

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл ему сверхсекретную информацию о "Исламском государстве".

Сам Трамп считает, что имел право делиться информацией на переговорах с Россией.

Темы: ТрампСШАРосcияИзраильразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: