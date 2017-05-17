Украинцы любят Вконтакте больше чем Facebook, и это образованные люди - исследование

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Среда, 17 мая 2017, 13:17

Социальная сеть "Вконтакте" более популярна среди украинцев чем Facebook, а его пользователи не менее образованны, чем поклонники Twitter.

Об этом свидетельствует ряд исследований, подборку которых опубликовал в Facebook факультет социологии КНУ имени Тараса Шевченко.

Так, ежеквартальные исследования онлайнового поведения Интернет ассоциации Украины показывают, что "Вконтакте" и "Одноклассники" являются более популярными социальными сетями, чем Facebook и Twitter среди украинских интернет-пользователей.

 

В то же время, сообщается далее, исследование компании Gemius за 2016 год свидетельствует, что уровень образования пользователей "Вконтакте" не ниже показателей западных соцсетей - он почти такой же, как у пользователей Twitter.

 

Также факультет приводит исследование КМИС. Оно демонстрирует, что лишь 7,5% людей доверяют соцсетям, в то время как 40,4% украинцев доверяют общенациональным телеканалам. Это должно свидетельствовать о сравнительно небольшой способности социальных сетей влиять на мировоззрение украинцев.

Что касается роли "Вконтакте" в самой России, то педагоги нашли интересное исследование, опубликованное в Сети социальных исследований (Social Science Research Network). Там отмечается, что в России "Вконтакте" играет большую роль в координации протестных движений. 10-процентное увеличение числа пользователей "Вконтакте" в регионе увеличивало вероятность протеста в 2011 году на 4,6%, а также увеличивало количество протестующих на 19%.

Как сообщалось, 15 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Украинская правда

Темы: соцсети опрос интернет
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IP: 188.163.232.---Arey8117.05.2017 14:11
На жаль не можу авторизуватись через вк, щоб написати коментар, бо такої опції УП не дає ))))
Серед моїх друзів чи знайомих, сказати що ти маєш аккаунт в ок, чи у вк, це теж саме що сказати, що носиш сандалі під костюмні штани.
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