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Українці люблять Вконтакте більше за Facebook, і це освічені люди - дослідження

Середа, 17 травня 2017, 13:17

Соціальна мережа "Вконтакте" більш популярна серед українців ніж Facebook, а його користувачі не менш освічені ніж прихильники Twitter.

Про це свідчить низка досліджень, добірку яких опублікував у Facebook факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка.

Так, щоквартальні дослідження онлайнової поведінки від Інтернет асоціації України показують, що "Вконтакте" та "Одноклассники" є більш популярними соціальними мережами, ніж Facebook та Twitter серед українських інтернет користувачів.

 

У той же час, повідомляється далі, дослідження компанії Gemius за 2016 рік свідчить, що рівень освіти користувачів "Вконтакте" не нижчий за показники західних соцмереж - він майже такий, як у користувачів Twitter.

 

Також факультет наводить дослідження КМІС. Воно демонструє, що лише 7,5% людей довіряють соцмережам, у той час як 40,4% українців довіряють загальнонаціональним телеканалам. Це має свідчити про порівняно невелику здатність соціальних мереж впливати на світогляд українців.

Що стосується ролі "Вконтакте" в самій Росії, то освітяни знайшли цікаве дослідження, опубліковане в Мережі соціальних досліджень (Social Science Research Network). Там зазначається, що в Росії "Вконтакте" грає велику роль в координації протестних рухів. 10-відсоткове збільшення кількості користувачів "Вконтакте" в регіоні збільшувало ймовірність протесту у 2011 році на 4,6%, а також збільшувало кількість протестувальників на 19%.

Як повідомлялося, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Українська правда

Теми: соцмережіопитуванняінтернет
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