Деканоидзе о деле Шеремета: Я не знала о фактах, обнаруженных журналистами
Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что не знала о тех фактах, которые сообщили журналисты в фильме-расследовании "Убийство Павла" об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом она сказала в ходе политического шоу на телеканале ZIK.
Она напомнила, что сразу после убийства в 2016 году была создана оперативная группа.
"Но все расследования, и это записано в УПК - за ГПУ, она вела расследование, хотя там были представители еще и СБУ и Нацполиции", - отметила Деканоидзе.
В то же время она удивилась украинскому расследованию, сравнив его с раскрытием резонансных дел в Грузии.
"Конечно, у нас в Грузии не было нераскрытых терактов - раскрывалось все, были привлечены люди", - отметила экс-глава Нацполиции.
Деканоидзе заявила, что она как руководитель Нацполиции была ответственна за дело.
"Но я - не следователь, в конце концов не могла сама пересмотреть все терабайты видео", - отметила она.
По ее мнению, раскрытие убийство Шеремета – это дело чести для Украины.
"Первое интервью, которое я дала в Украине - это интервью "Украинской правде", а именно Павлу Шеремету и Севгиль Мусаевой. Я его очень хорошо знала и надеюсь, что когда-нибудь убийц найдут", - подчеркнула Деканоидзе.
10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.
В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.
МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
20 июля 2016 года около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.
Шеремет получил телесные повреждения и погиб в карете скорой помощи.
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