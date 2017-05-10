Співробітник СБУ був під будинком Шеремета напередодні вбивства — розслідування

Колишній чи теперішній співробітник СБУ був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів OCCRP та Слідства.Інфо, які провели незалежне розслідування вбивства, що сталося 20 липня 2016 року.

Згідно з даними розслідування, співробітник на ім'я Ігор Устименко працював в СБУ принаймні до 2014 року. Сам Устименко відмовився коментувати свої зв'язки зі службою.

СБУ відмовилася надавати коментарі для фільму.

Ігор Устименко ліворуч

Устименко був присутній біля будинку Шеремета принаймні кілька годин уночі, коли під автівку журналіста було підкладено вибухівку.

Він приїхав на місце події на Шкоді Октавії АА 2551 МО сірого кольору. Її зафіксували кілька камер спостереження в районі, де проживав Павло.

Автівка зареєстрована на іншу особу, Зарецьку Наталію Леонідівну.

У коментарі журналістам Зарецька та Устименко давали суперечливі свідчення з приводу придбання авто. Устименко також не зміг зрозуміло пояснити причини перебування поблизу будинку Шеремета.

Як відомо, 8 лютого слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивство Павла Шеремета через його журналістську діяльність в Україні й інших країнах.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.

До розслідування були залучені представники ФБР.

Тоді генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

Слідство встановило, що вибух в автомобілі відбувся від дистанційного спрацювання вибухового пристрою.

Крім того, Нацполіція оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно, що пристрій закладали вночі чоловік і жінка. Нацполіція провела опитування понад 500 свідків, обійшла багато будинків в тому районі в пошуках цих людей. Про результати цих дій Нацполіції не повідомляється.

28 жовтня 2016 року УП опублікувала матеріал з документальними доказами стеження за своїми журналістами і роботою редакції. За інформацією джерел УП, збором інформації займалася СБУ на прохання Адміністрації президента, відповідні матеріали отримує голова МВС Арсен Аваков.

Виходячи з оприлюднених судових рішень, слідство у справі вбивства українського журналіста Павла Шеремета розробляє одну із версій, за якою до вбивства причетні українські бойові батальйони.

Однак тодішній перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян зазначив, що висновки були зроблені лише з кількох судових рішень з понад 97.