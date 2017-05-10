Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гнап: Сотрудники СБУ почистили сервер с видео в деле Шеремета

Среда, 10 мая 2017, 21:57

Сотрудники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Об этом "Украинской правде" рассказал один из авторов журналистского расследования дела Шеремета Дмитрий Гнап.

По его словам, владелец магазина рассказал, что работники СБУ изъяли сервер с видеозаписями, а когда вернули его, выяснилось, что все файлы с информацией за 2 недели, были удалены.

"Чтобы попытаться восстановить эти видеозаписи, нужно потратить много времени и денег, однако нет гарантии, что это удастся сделать", - отметил Гнап.

После презентации фильма "Убийство Павла", отвечая на вопросы зрителей, Гнап рассказал, что записи с некоторых камер наблюдения не получили ни полиция, ни журналисты, потому что СБУ изъяла серверы и либо не вернула их, либо вытерла данные.

Кроме того, записи с трех ключевых камер – Нацбанка на улице Франко 5, отеля Radisson (Ярославов Вал 22) и Макдональдса (Богдана Хмельницкого 40/25) – журналистам не дали.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда

Темы: СБУДело Шеремета
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
СБУ
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
Последние новости
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
Все новости...
Реклама: