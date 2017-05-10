Гнап: Сотрудники СБУ почистили сервер с видео в деле Шеремета

Сотрудники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Об этом "Украинской правде" рассказал один из авторов журналистского расследования дела Шеремета Дмитрий Гнап.

По его словам, владелец магазина рассказал, что работники СБУ изъяли сервер с видеозаписями, а когда вернули его, выяснилось, что все файлы с информацией за 2 недели, были удалены.

"Чтобы попытаться восстановить эти видеозаписи, нужно потратить много времени и денег, однако нет гарантии, что это удастся сделать", - отметил Гнап.

После презентации фильма "Убийство Павла", отвечая на вопросы зрителей, Гнап рассказал, что записи с некоторых камер наблюдения не получили ни полиция, ни журналисты, потому что СБУ изъяла серверы и либо не вернула их, либо вытерла данные.

Кроме того, записи с трех ключевых камер – Нацбанка на улице Франко 5, отеля Radisson (Ярославов Вал 22) и Макдональдса (Богдана Хмельницкого 40/25) – журналистам не дали.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда