Дело Шеремета: полиция вызывает авторов фильма и Устименко

Министерство внутренних дел вызывает на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил "Украинской правде" министр внутренних дел Арсен Аваков по результатам совещания следственной группы полиции по этому делу.

"Убирая эмоции, многие факты в этом расследовании нас заинтересовали – и мы вызываем на допрос авторов, а также Игоря Устименко", – сказал он.

Как известно, накануне журналисты "Слідство.Інфо" обнародовали первую часть расследования, документальный фильм "Убийство Павла", в котором изложили ранее неизвестные факты об убийстве Шеремета.

В частности, они установили, что под домом, где жил Шеремет, в ночь, когда под машину журналиста заложили взрывчатку, находились подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водителя последней удалось разыскать. Игорь Устименко, как рассказали источники в Службе безопасности Украины, в 2014 году работал в СБУ.

После выхода фильма в эфир в СБУ заявили, что Игорь Устименко был уволен в апреле 2014 года.

Один из участников журналистского расследования Дмитрий Гнап рассказал, что, судя по реакции свидетелей, с которыми общалось "Слідство. Інфо", следователи с ними не говорили.

Игорь Устименко (слева) с журналистами кадр из фильма

А самого Гнапа полиция допрашивала по делу Шеремета через 8 месяцев после убийства – как одного из тех, кто общался с Павлом Григорьевичем по работе.

20 июля 2016 года около 7:45 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве взорвалась машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Он погиб. Следствие установило, что сработало взрывное устройство, активированное дистанционно.

Нацполиция обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно, что устройство закладывали ночью мужчина и женщина.

28 октября 2016 года УП опубликовала материал с документальными доказательствами слежки за своими журналистами и работой редакции. По информации источников УП, сбором информации занималась СБУ по просьбе Администрации президента, соответствующие материалы получает глава МВД Арсен Аваков.



8 февраля 2017 года следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность.

Среди версий была и та, что к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Алена Рощенко, УП