В Івано-Франківску затримали на хабарі чиновника у вишиванці
Четвер, 18 травня 2017, 13:19
Вдягнений у вишиванку посадовець облуправління Держпраці погорів на хабарі в Івано-Франківську.
Про це повідомляє у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, чиновника затримано на хабарі у понад 18 тисяч гривень.
"Уявляю собі .. вранці, одягаючись на роботу, думав - заскочу спочатку хабар отримаю, а потім поїдемо у вишиванці батьківщину любити", - прокоментував ситуацію голова МВС.
Як повідомлялося, днями СБУ затримала на хабарі посадовця управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області.
Українська правда