В Ивано-Франковске задержали на взятке чиновника в вышиванке
Четверг, 18 мая 2017, 13:19
Одетый в вышиванку чиновник облуправления Гоструда погорел на взятке в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, чиновника задержали на взятке в 18 тысяч гривен.
"Представляю себе .. утром, одеваясь на работу, думал - заскочу сначала взятку получу, а потом поедем в вышиванке родину любить", - прокомментировал ситуацию глава МВД.
Как сообщалось, на днях СБУ задержала на взятке чиновника управления водных ресурсов в городе Киеве и Киевской области.
Украинская правда