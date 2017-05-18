"Киевстар" и Vodafone уже заблокировали российские соцсети

Ведущие украинские операторы мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone-Украина" заблокировали доступ пользователей ко всем российских сайтов, попавшим в список санкций.

Об этом сообщили в пресс-службах операторов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Доступ ко всем попавшим в список санкций российским сайтам заблокирован", - отметили в пресс-службе "Киевстара".



В пресс-службе "Vodafone-Украина" уточнили, что на данный момент оператором заблокированы крупнейшие российские сайты, попавшие под санкции, в частности, сервисы Mail.ru и социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Зато в пресс-службе третьего крупнейшего мобильного оператора lifecell сообщили, что планируют заблокировать запрещенные сайты 18 мая.

Сейчас на такие сайты как mail.ru и vk.com нельзя зайти, пользуясь мобильным интернетом "Киевстар" или Vodafone.



Доступ к этим сайтам через мобильный интернет lifecell до сих пор открыт.

Как известно, 17 мая "Киевстар", Vodafone Украины и lifecell начали блокирование российских сайтов, попавших под украинские санкции.

15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Более о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети