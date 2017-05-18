Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Киевстар" и Vodafone уже заблокировали российские соцсети

Четверг, 18 мая 2017, 15:47

Ведущие украинские операторы мобильной связи "Киевстар" и "Vodafone-Украина" заблокировали доступ пользователей ко всем российских сайтов, попавшим в список санкций.

Об этом сообщили в пресс-службах операторов, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Доступ ко всем попавшим в список санкций российским сайтам заблокирован", - отметили в пресс-службе "Киевстара".

В пресс-службе "Vodafone-Украина" уточнили, что на данный момент оператором заблокированы крупнейшие российские сайты, попавшие под санкции, в частности, сервисы Mail.ru и социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Зато в пресс-службе третьего крупнейшего мобильного оператора lifecell сообщили, что планируют заблокировать запрещенные сайты 18 мая.

Сейчас на такие сайты как mail.ru и vk.com нельзя зайти, пользуясь мобильным интернетом "Киевстар" или Vodafone.
 
Доступ к этим сайтам через мобильный интернет lifecell до сих пор открыт.

Как известно, 17 мая "Киевстар", Vodafone Украины и lifecell начали блокирование российских сайтов, попавших под украинские санкции.

15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Более о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

"Украинская правда" в Threads

Темы: интернетсанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
интернет
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
В России по требованию властей создали программы для слежки за пользователями мессенджеров − NYT
На Петербургом форуме будут глушить связь, чтобы уберечь Путина
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: