Представители ОРЛО посетят тюрьмы на контролируемой территории - СМИ
Представители ОРЛО планируют посетить тюрьмы и колонии на востоке Украины, где находятся лица, задержанные за преступления против Украины.
Об этом сообщают источники Громадського.
Верификация находящихся в украинских тюрьмах представителей так называемой "ЛНР" должна начаться 4 мая.
Верификация призвана подтвердить или опровергнуть нежелание некоторых лиц быть переданными в рамках обмена пленными на оккупированную территорию.
Осуществляется она при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Как отмечается, процесс верификации с так называемой "ДНР" уже идет.
Также сообщается, что представители ОРДО уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории.
Как сообщают сепаратистские СМИ, так называемую делегацию ОРЛО будет представлять, в частности, участница рабочей группы по обмену пленных "ЛНР" Ольга Кобцева.
26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.
28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.
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