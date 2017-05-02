Представители ОРЛО посетят тюрьмы на контролируемой территории - СМИ

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Вторник, 2 мая 2017, 15:52

Представители ОРЛО планируют посетить тюрьмы и колонии на востоке Украины, где находятся лица, задержанные за преступления против Украины.

Об этом сообщают источники Громадського.

Верификация находящихся в украинских тюрьмах представителей так называемой "ЛНР" должна начаться 4 мая.

Верификация призвана подтвердить или опровергнуть нежелание некоторых лиц быть переданными в рамках обмена пленными на оккупированную территорию.

Осуществляется она при участии представителей миссии ОБСЕ и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Как отмечается, процесс верификации с так называемой "ДНР" уже идет.

Также сообщается, что представители ОРДО уже посетили несколько мест содержания на подконтрольной Украине территории.

Как сообщают сепаратистские СМИ, так называемую делегацию ОРЛО будет представлять, в частности, участница рабочей группы по обмену пленных "ЛНР" Ольга Кобцева.

26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.

28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.

Темы: тюрьма "ЛНР"
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