В ГПУ признались, что задержанный взяточник проходит по делу как экс-работник НАБУ

978 просмотров
0
Понедельник, 22 мая 2017, 11:28

Генеральный прокурор Юрий Луценко признался, что его ведомство назвало задержанного на днях взяточника работником НАБУ только потому, что он сам так сказал.

Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

На вопрос журналиста, есть ли доказательства, что задержанный взяточник работает в Национальном антикоррупционном бюро, Луценко ответил: "Нет". "Это будет определять следствие", - добавил он.

При этом, по словам Луценко, в ГПУ было достаточно оснований делать заявление, что за взятку задержали именно члена НАБУ, поскольку этот человек сам представился работником агентства.

"В ходе законного прослушивания его телефонов он рассказывал, что сейчас работает по правовым направлениям работы этого агентства, а также не подал декларацию о том, что он перестал быть работником НАБУ, что является обязательным с точки зрения законодательства", - отметил он.

Генпрокурор рассказал также, что согласно подписанному им подозрению этот взяточник квалифицируется как "бывший работник правоохранительных органов, который требовал взятку для действующих работников правоохранительных органов".

Луценко предполагает, что задержанный является мошенником, но не считает, что для закона имеет какое-либо значение, является ли он действующим или бывшим антикоррупционером.

Как известно, 19 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что действующего сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

В Национальном антикоррупционном бюро эту информацию опровергли – там сказали, что работник, о задержании которого заявляют в Генпрокуратуре, не является сотрудником НАБУ с февраля 2017 года.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Генпрокуратура Луценко НАБУ взятка
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ еще не сообщала о подозрении Фирташу 22 мая 2017, 11:26
ГПУ просит заочно судить Азарова 22 мая 2017, 10:14
В НАБУ заявили, что "их взяточник" не работает в бюро с февраля 20 мая 2017, 13:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ЕС опубликовал решение по Украине и определил дату начала безвизовых поездок
ГПУ еще не сообщала о подозрении Фирташу
Луценко против создания Антикоррупционного суда
США обещают передать Украине конфискованные деньги Лазаренко - ГПУ
Все новости
Почет разнообразию

Как это – принять ислам и носить хиджаб

Путеводитель

На что пойти во время Книжного Арсенала?