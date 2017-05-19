Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ: Работника НАБУ поймали на взятке в размере 150 тыс долларов

Пятница, 19 мая 2017, 18:42

Сотрудника НАБУ и его сообщника задержали за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, правоохранитель требовал 300 тыс долларов от владелицы торговой марки и сети магазинов на Сумщине за прекращение в отношении нее уголовного преследования и закрытие уголовного производства.

"В дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов милиционер согласился уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды. На получении этой суммы - 150 тысяч долларов - сотрудник НАБУ и его сообщник и были сегодня задержаны сотрудниками прокуратуры Сумской области и СБУ", - написала Сарган на Facebook.

В то же время НАБУ опровергает информацию о задержании своего сотрудника.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
09:13
фото"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
Все новости...
Реклама: